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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kırık Kanat" tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi

AA

"Kırık Kanat" tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da yaralı bulunduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilen karga, iyileştikten sonra doğaya salınmasına rağmen bölgeden ayrılmadı.

Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlarca kanadı kırık olarak bulunan karga, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Burada bir ay süresince uygulanan tedaviyle iyileştirilen ve "Kırık Kanat" ismi verilen karga, daha sonra doğaya salındı. Tedavisinin tamamlanmasına rağmen OMÜ Veteriner Fakültesi Hastanesi ile yanında bulanan Ziraat Fakültesi çevresini mesken tutan karga, her gün sabah saatlerinde bölgeye geliyor.

Kırık Kanat, çalışanlar ve öğrenciler tarafından mısır, ekmek, fındık ceviz, simit gibi yiyecekler verilerek besleniyor.

OMÜ Ziraat Fakültesinde çalışan Muhammet Agce, AA muhabirine, Kırık Kanat'ı her sabah beslediğini söyledi.

Karganın tahminen 7 aylık olduğunu belirten Agce, "Tedavisinin ardından doğaya salındı ama gitmedi. Burada kaldı. Biz de ellerimizle besliyoruz. En büyük keyfi ise ayakkabıların bağcıklarıyla oynamak. Yanımıza gelir gelmez ayakkabı bağcıklarımızı çözmeye başlıyor." dedi.

Agce, öğrencilerin ve çalışanların çok sevdiği Kırık Kanat'ın maskotları haline geldiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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