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Liseliler "Engelli araç park yerlerini ihlal edenleri belirleyecek sistem" geliştirdi

AA

Liseliler "Engelli araç park yerlerini ihlal edenleri belirleyecek sistem" geliştirdi

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Lise öğrencileri, engelli sürücüler için ayrılan araç park yerlerinin ihlalinin önüne geçilebilmesini sağlayacak sistem geliştirdi.

Osmaniye Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri Çetin Çapar ve Emirhan Doğan, resim öğretmeni Bilge Gündoğan ve bilişim teknolojileri öğretmeni Öznur Gökşen Dinç'in danışmanlığında "Engelli Aracı Park İhlali Tespit Sistemi" Projesi hazırladı.

Projeleri, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergilenen A01 ACPAL Line Takımı, yeni yarışmalarda da yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Emirhan Doğan, AA muhabirine, geliştirdikleri sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

Engelli araç park alanlarına yerleştirilen kameralı sistemin plaka taraması yaptığını, araç plakası engelli sürücüye ait değilse sesli ikaz verdiğini belirten Doğan, eğer sistem emniyetin sistemi ile entegre edilirse plakası belirlenen ve uyarıya rağmen engelli park alanı ihlalini sonlandırmayan sürücüye otomatik olarak cezai işlem uygulanabileceğini aktardı.

Takım kaptanı Çetin Çapar da A01 ACPAL Line Takımı'nı 2021 yılında kurduklarını ve bir yerde okudukları, "Tohum toprağa, engelli bir bireyse topluma emanettir" sözünden etkilenerek, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak projelere yöneldiklerini ifade etti.

- Projeyle emniyet birimlerinin iş yükünü hafifletmek istiyorlar

Engelli araç plakalarındaki engelli işaretinin 2011 yılında kaldırılmasıyla polis ekiplerinin engelli sürücülere ayrılan park alanlarında bulunan araçların tespitini yapmak için plakaları sorgulamaları gerektiğini dile getiren Çapar, "Araçlarda engelli işareti kaldırılınca emniyet güçlerinin işi zorlaştı. Biz de bunun önüne geçmek amaçlı otonom şekilde çalışan bir sistem geliştirdik." diye konuştu.

Çapar, TEKNOFEST KARADENİZ'de Samsun'da projelerini emniyet birimlerine de sunduklarını ve çok beğenildiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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