Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile resmi sözleşme imzaladı

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Eroğlu, Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, bir futbol şehrine geldiğini söyledi.

Samsun ve Samsunspor'un kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Eroğlu, şunları dile getirdi:

"Çünkü buraya hep maç oynamaya geldiğimde buranın futbol şehri oluşu, insanlarının Samsun adı altında çok değerli oluşu beni çok etkilemişti. Samsunspor'un mazisine baktığınızda A Milli Takıma çok değerli oyuncular yetiştiren, bir Türk ekolü olan takımda çalışmaktan çok mutluyum. Bugünden itibaren yeni bir süreç başlıyor. Bu sürecin sonu şampiyonluk olacak. Ekibim ve futbolcularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Eroğlu, takıma tüm şehrin destek vermesi gerektiğine işaret ederek, "Size söz veriyorum, 11 yıllık bir Süper Lig hasreti var. Bunu 11 yıl sonra bu yıl birlikte başaracağımıza söz veriyorum. Bu süreçte hep birlikte kupayı kaldıracağız ve kupanın gerçek sahibi olacak Samsun halkına bunu armağan edeceğiz. Asıl şampiyonluk onların hakkı. Biz sadece onların istediğini yerine getiren çalışanlarız. İnşallah sezon sonunda bunu hep birlikte yaşayacağız. Kurulan kadro iyi bir kadro. Futbolcular tek tek bakıldığında ligin en önemli kadrolarından biri. Önemli olan bu futbolcuların birlikte oynamasını sağlamak. Mental, fiziksel ve taktiksel olarak futbolcularımızı iyi hazırlamakla hükümlüyüz." diye konuştu.

Samsunspor'un mevcut kadrosuna güvendiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti.

"Çok iyi yerli ve yabancı oyuncular var. Hedefe ulaşacak kadro gibi görünüyor. Altınordu'da çalışmaya başlamadan bir yıl önce Bucaspor'da yardımcı antrenör olarak görev alıyordum. Orada da yabancı oyuncular vardı. Bunu kenara bırakıyorum. Almanya'da doğdum ve 15 yaşıma kadar orada yetiştim. Sistemin bir parçası gibi yetiştim. Almancam ve iyi bir derecede İngilizcem var. Benim için yabancı veya yerli futbolcu yok. Yeter ki futbolcu saha içinde yüreğini ortaya koysun, dediklerimizi yapsın. Her şeyini ortaya koyan futbolcunun hepsiyle iyi anlaşırım ve onları da iyi geliştiririm."

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ise Samsunspor'u şampiyonluğa götüreceğine inandıkları için Hüseyin Eroğlu'nu görev getirdiklerini ve kendisine güvendiklerini aktardı.

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