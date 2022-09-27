Özel eğitim öğrencileri Çarşamba'da eğlenceli bir gün geçirdi

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, özel eğitim öğrencilerini bir araya getirdi.



Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademe öğrencilerinin topluma uyum sağlamaları ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, meşhur Çarşamba pidesinin tadına bakarak güne başladı.



Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde deniz bisikletinden kara bisikletine kadar birçok aktivite yapan öğrenciler, Atlı Binicilik Tesisi'nde at da bindi. 55 öğrencinin katıldığı gezide idareci ve öğretmenler de yer aldı.



Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçelerinde çok özel öğrencileri ağırladıklarını belirterek, "Onlarla birlikte güzel bir gün yaşadık. Öğrencilerimizin gülen gözlerini görmek bizler için her şeye değer." ifadesini kullandı.

Samsun Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Okulu Müdürü Mustafa Yiğit de Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür etti,





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