GÜNCELLEME - Samsun'da silah ticareti operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen ikamet ile araçta yaptıkları aramada 17 kurusıkı tabanca, 27 kurusıkı tabanca şarjörü, 22 kabza, ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 239 mermi, 2 bıçak, pompalı tüfek, 2 tüfek şarjörü ve 20 kartuş, 2 uzun namluluğu tüfeğe ait dürbün, 13 sentetik hap ve radar tespit cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.S. ve M.S. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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