Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.

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