Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay ocağının önünde oturan Erol'a yanına gelen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda bacaklarından yaralanan Erol, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.



Zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.

Erol'un ilerleyen günlerde yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğu öğrenildi.



Öte yandan Bafra Ticaret Borsası binasına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 24 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş açılmış, binanın camlarında hasar meydana gelmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.