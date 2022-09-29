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Samsun, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

AA

Samsun, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Samsun'da İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi 23 Nisan Ortaokulu önünde, Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası kapsamında "Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu Programı" düzenlendi.

Programda, Vali Dağlı ile kent protokolü trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için yaya geçidini kırmızı renge boyadı.

Trafikte seyreden sürücüleri durduran Dağlı ve beraberindekiler, yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Dağlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yayalar için önemli bir program düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık oluşturduklarını belirten Dağlı, "Farkındalığımız, öğrencilerimizin, yayalarımızın daha rahat yaya geçitlerinden geçmelerini sağlamak üzere 'Yayaya öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" adını taşıyor. Mutlaka yaya geçitlerinde, araçlarımızın durması, öğrencilerimize, yayalarımıza, yol geçiş hakkını verdikten sonra geçmelerini buradan uyarıyoruz." dedi.

Programın sonunda çocuklara düdük hediye edildi.

- Tokat

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri Yunus Emre İlkokulu önünde, Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası kapsamında "Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu Programı"na katıldı.

Programda, Vali Hatipoğlu ile kent protokolü trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için yaya geçini kırmızı renge boyadı.

Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2019 yılında yaya öncelikli trafikle ilgili çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Çalışmanın her geçen gün önem taşıdığını anlatan Hatipoğlu, "Bu anlamda şehirlerimizde özellikle yaya geçitleri her geçen gün daha anlamlı hale geldi. Sürücülerimizin alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik bu yapılan çalışmalarla gerçekten başarılı ve güzel sonuçlar alınmaya devam ediliyor." diye konuştu.

Vali Hatipoğlu ve protokol üyeleri çocuklara düdük hediye etti.

- Kastamonu

Kastamonu'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duşu" programı kapsamında Merkez Ortaokulu önünde program düzenlendi.

Programda Vali Avni Çakır, öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıttı.

Çakır, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde 2020 yılından itibaren devam eden bir yaya kampanyası olduğunu hatırlattı.

Bu yıl bir öğrencinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatan Çakır, "Maalesef bu yıl içinde burada bir trafik kazası yaşanmıştı. O yüzden de özellikle bu noktayı seçtik. Özellikle okul önlerinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda yaya geçitlerinin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Bu konuda ekiplerimizle her ne kadar kontrol ve denetimi sıklaştırsak da hepinizin bildiği gibi en başarılı mücadele özellikle çocuklarımızın eğitiminden geçiyor." dedi.

Daha sonra Vali Çakır, kent protokolü ve öğrenciler trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için yaya geçidini kırmızı renge boyadı.

- Sinop

Sinop'ta, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Fatih İlkokulu önünde gerçekleştirilen programda, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı. Ardından Vali Karaömeroğlu ve diğer ilgililer tarafından sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Karaömeroğlu, gazetecilere, tüm sürücüleri hayata saygı duruşunda bulunmaya davet ettiklerini söyledi.

Sürücülerin yaya geçitlerine yaklaştıklarında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Karaömeroğlu, kampanyanın kazaların önlenmesinde etkili olacağına inandığını kaydetti.

- Çankırı

Çankırı'da, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Güneş İlkokulu önünde program düzenlendi.

Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, öğrencilerle birlikte sürücülere yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, trafik güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Ailelerin çocuklarını kendilerine emanet ettiklerini belirten Ayaz, "Onun için onların güvenliği için hem yaya geçitlerimizi sağ olsun Belediye Başkanımızın destekleriyle yeniledik hem de emniyet ve jandarmadan arkadaşlarımız sabahları trafiğin yoğun olduğu bir okulumuzun önünde uygulamaya devam ediyorlar. Yıl boyunca uygulamalarımız devam edecek. Burada vatandaşlarımızdan, velilerimizden, sürücülerimizden isteğimiz trafikte her zaman dikkatli olmaları ama özellikle okul önlerinde ekstra dikkatli olmaları, yaya geçitlerinde yaya geçişine öncelik ve izin vermeleri." diye konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri öğrencilere kırmızı düdük hediye etti.


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