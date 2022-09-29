Havza'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

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SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Havza'da etkinlik gerçekleştirildi.

Mehmet Öngel İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinlikte Havza Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personeli tarafından öğrencilere genel trafik kuralları, servislerden inme binme, yaya geçitleri ve yayalarının uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve öğrenciler tarafından yaya geçidi kırmızıya boyandı.



Etkinlikte öğrencilere Havza Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı, sürücülere de broşür verilerek yaya önceliği ile ilgili bilgi aktarıldı.



Balcı, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya ile trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Etkinliğe Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ile öğrenciler katıldı.





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