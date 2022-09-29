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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, "Uzun ve geniş araç" tabelası bulunan B.G. (20) idaresindeki 45 ACL 778 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde önünde seyreden M.Ç'nin (37) kullandığı 55 JH 420 plakalı tırın 14 BS 335 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Yaralanan B.G, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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