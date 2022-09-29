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SAMSUN (AA) - 3 -9 Ekim tarihlerinde kutlanacak Amatör Spor Haftası öncesi Havza Amatör Spor Haftası İlçe Tertip Komitesi toplandı.



Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun başkanlığındaki toplantıda Amatör Spor Haftası, okul sporları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, etkinlik takvimi üzerinde çalışıldı.

Uzun, Amatör Spor Haftası için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, güzel etkinliklerle vatandaşları spora teşvik etmenin gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Toplantıya komite üyeleri Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Şahin, Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan ve beden eğitim öğretmeni Onur Gül katıldı.

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