Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Veysel Demir, S Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hayrettin Taş, Çocuk Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin, Müftü Yakup Belen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy ile ceza infaz kurumlarında görev yapan öğretmen ve idare memurları katıldı.

Toplantıda Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalacak mahkumlara yönelik kurs ve eğitimlerle ilgili değerlendirme yapıldı.





- Kavak'ta "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Kavak ilçesinde farkındalık eğitimi düzenlendi.

Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi ile okul önlerindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Faruk Atar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'ün yanı sıra emniyet ve jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Atar, araç sürücülerine kampanya ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Yayaların geçişlerine öncelik verilmesinin önemine dikkati çeken Atar, "Sürücülerimiz, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş haklarını vermek zorundadırlar." dedi.

Atar, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi yönünde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.





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