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Samsun'da bir kişi arıtma cihazı arızası nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaraladı

AA

Samsun'da bir kişi arıtma cihazı arızası nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaraladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde su arıtma cihazındaki arıza nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaralayan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, su arıtma cihazının arızalanması üzerine görüştüğü firma yetkilileri, Murat A'nın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Ödemiş Sokak'taki ikametine gitti.

Cihazın tamiri ve fiyatının indirilmesi talebinde bulunan Murat A. ile firma yetkilileri Meryem Y. ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıktı. Murat A, tartışmanın ardından araçla olay yerinden ayrılmak isteyen firma çalışanlarına tabancayla ateş etti.

Başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Y, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Murat A, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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