Çarşamba'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Harun S. idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Fuat Salim İ'ye çarptı.

Yaralanan Fuat Salim İ, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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