Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 zanlı 29 Eylül'de yakalanmıştı.