Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 zanlı 29 Eylül'de yakalanmıştı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.