Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 4 pakette 120 gram sentetik uyuşturucu, 6 pakette 3 kilo 220 gram metamfetamin, 13 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin lira, tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.

Operasyonda S.M. ve R.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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