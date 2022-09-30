Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 4 pakette 120 gram sentetik uyuşturucu, 6 pakette 3 kilo 220 gram metamfetamin, 13 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin lira, tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.
Operasyonda S.M. ve R.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.