"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 15'i Samsun'da yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı, 3'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adreslerdeki aramalarda, 29 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 bin 919 fişek, 70 şarjör, 18 tüfek, 3 namlu, 26 tabanca yayı, 66 silah kabzası, 217 kartuş, 7 tabanca iğnesi, 4 tabanca horozu, 5 tabanca kilit mandalı, dürbün, fişek doldurma aparatı ile 4 sikke ele geçirildi.