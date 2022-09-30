Havza Müftülüğünden özel öğrencilere kahvaltı programı

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SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında özel öğrencilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen kahvaltıda Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, çeşitli kurumlarda eğitim alan özel öğrenciler ile bir araya geldi.

Nurlu, insanın elinde iki önemli değer olduğunu belirterek, "Bunlar şükür ve sabırdır. Bu özel çocuklarımız bizlere Allah'ın birer emanetidir. Allah’tan gelene sabır ederek şükür gösteren ailelerimizden ve bu çocuklarımızın hayata tutunması için onlara eğitim veren öğretmenlerimizden Allah razı olsun." dedi.





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