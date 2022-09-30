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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (1)

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (1)

SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Türkiye'de 455 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 137'sini tamamlayarak vatandaşlarımıza armağan ettik." dedi.

Kurum, Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Samsun" programı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Samsun'un 17 ilçesinde milletvekillerinin şehir buluşmalarında vatandaşın sorunlarını yerinde dinleyeceğini söyledi.

Milletin sesine hep kulak verip taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Kurum, "20 yıldır olduğu gibi vatandaşlarla gönül gönüle yol yürümek adına buradayız. Bugün ülkemizin dört bir yanında, 81 ilinde, çevreye saygılı iklim dostu şehirler anlayışıyla çevre hassasiyetimizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun'a son 20 yılda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden turizme, tarıma, çevre ve şehirciliğe kadar 30 milyar lirayı aşkın yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayan Kurum, "Bu yatırımların 17 milyar 115 milyon lirasını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik. Yine Bakanlık olarak, Samsun'umuzda sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar yüzlerce eserimizi vatandaşlarımıza armağan ettik, etmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlü şekilde sürdürdüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma hedefimiz, bu noktada çok önemli bir rol üstleniyor. Bugün Türkiye'de 455 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 137'sini tamamlayarak vatandaşlarımıza armağan ettik. Şehrimize toplam büyüklüğü 1 milyon 122 bin metrekare olan 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. Millet kıraathaneleri, oyun alanları, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahalarıyla tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayacak, Samsun'umuzun o eşsiz güzelliğini, yeşil dokusunu daha da artıracağız. Milletimize yeni yaşam alanları sunacağız."

- "TOKİ, ülkemize 1 milyon 170 bin konut kazandırdı"

Bakan Kurum, TOKİ'nin bugüne kadar 'ev sahibi olmayan hiçbir vatandaş kalmayacak' anlayışıyla projeler ürettiğine dikkati çekerek, "TOKİ, ülkemize 1 milyon 170 bin konut kazandırdı. Samsun'umuzda, bugüne kadar toplam yatırım bedeli 4,2 milyar lira olan 9 bin 563 konutluk projelerimizi tamamladık. Yine yatırım bedeli 1,5 milyar lira olan 3 bin 350 konut ve dükkan projemiz ise devam ediyor. Bu projelerimizi tamamladığımızda Samsun'umuza toplamda 13 bin konut ve dükkanımızı kazandırmış olacağız. 14 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini milletimizle paylaştı. Bu kapsamda Samsun'umuza da 4 bin 400 konut kazandırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bugüne kadar Türkiye'de 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağladık. Şu an sahada 350 bin konutumuzun dönüşümü devam ediyor. Bu kapsamda Canik'te ve İlkadım'da olduğu gibi Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy, Çarşamba ilçelerimizde de sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bir yandan Emlak Konut eliyle Canik ilçesi Yenimahalle'de yatırım değeri 280 milyon lira olan toplam 678 konut ve 29 ticari ünite inşa ediyoruz. İnşallah bu konut ve dükkanlarımızı kasım ayında tamamlayacağız. Diğer yandan TOKİ eliyle İlkadım ilçesi Kıran Mahallemizdeki rezerv yapı alanımızda yatırım değeri 430 milyon lira olan 1404 konut ve 37 dükkan üretiyoruz. Buradaki konutlarımızı da ekim ayında vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız."

Türkiye'de sanayi alanlarının dönüştürüldüğünü dile getiren Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Sanayicimize, esnafımıza, vatandaşımıza daha güzel, daha modern, daha ferah alanlarda üretim yapma imkanı sağlıyoruz. Sıfır atık sanayi konseptiyle Toybelen'de kuracağımız yeni sanayi sitemizde 1526 sanayi dükkanımız olacak. TOKİ olarak yatırım değeri 500 milyon lira olan 750 bin metrekarelik alanda yürüttüğümüz bu dev projeyi 2023 yılının ilk aylarında tamamlayacağız. Toybelen Sıfır Atık Sanayi Sitemiz şimdiden esnaf kardeşlerimiz, Samsun'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Şehirlerimizin üstüne yaptığımız yatırımlar kadar şehirlerimizin altına da hizmet ediyoruz. İller Bankamızla 81 ilimizin tamamında yerel yönetimlerimize her türlü desteği sağlamaya aralıksız olarak devam ediyoruz. Samsun'da şehrimizin altyapı sorunlarının çözülmesi için de tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda İller Bankamızla son 20 yılda 4,4 milyar liralık 250 projeyi Samsun'umuza kazandırdık. Bugün de halihazırda 10 projede 194 milyon liralık yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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