Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 26 şişe el yapımı içki ile 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.



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