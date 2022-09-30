Bakan Kurum, Samsun'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Samsun'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu:

AA

Bakan Kurum, Samsun'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu:

SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefet partilerini eleştirerek, "Siz gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi

Kurum, Subaşı Meydanı'nda Samsun Toybelen Sanayi Sitesi temel atma ve toplam 553 milyon liralık 19 projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olmak istediklerini söyledi.

Samsun'u sanayi merkezleri, limanları, tarımsal üretim alanları, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin öncü ve marka şehri yapmak istediklerini belirten Kurum, "Samsun'a devlet olarak bugüne kadar 30 milyar lirayı aşkın yatırımlar kazandırdık." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarından geri durmadıklarını, yatırımların odağına hep kentsel dönüşümü aldıklarını belirten Kurum, "Şu anda Türkiye genelinde yüzlerce şantiyemizde, on binlerce kardeşimizle 350 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşasına gece gündüz, yağmur çamur demeden devam ediyoruz. Bir yandan deprem, sel ve heyelan riski altındaki alanları dönüştürürken, öte yandan tarihi kent merkezlerini tarihi dokusuna kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Büyük Türkiye hedefiyle iklim dostu sanayi siteleri inşa ettiklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibarıyla Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri’de eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıdık, esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 26 sanayi alanımızda daha çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Samsun'umuzda da şehrimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap veremeyen Gülsan Sanayi Sitemizi yeni yerine taşıyoruz. Sıfır atık sanayi konseptiyle Toybelen'de kuracağımız yeni sanayi sitemizde bin 526 sanayi dükkanımız olacak. İçerisinde lokantasıyla, marketiyle, kafeleriyle 82 ticari alan yer alacak. İnşallah TOKİ Başkanlığımız eliyle yatırım değeri 500 milyon lira olan 750 bin metrekarelik bu alanda yürüttüğümüz dev projemizi 2023 yılının ilk aylarında Samsun'umuza armağan edeceğiz."

- Sosyal Konut Projesi

Sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Kurum, "Allah'a hamdolsun, bu projemizi başta gençlerimiz olmak üzere emeklilerimiz, engellilerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile aziz milletimizin her bir ferdi sahiplendi." dedi.

Sadece konutlar için bile başvuru sayısının 5 milyonu bulduğunu dile getiren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona kadar çıkarmak için çalışmalarımıza başladık. İstiyoruz ki bu ülkenin gerçek yükünü çeken, cefakar, vefakar olan imkanı kısıtlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olsun. Tabii bu muazzam projeyi sindiremeyenler sağından solundan çekiştirip iftira atmaya başladı. Memlekete faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Suyu bulandıramayacaksınız. Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız. Eskiler, 'Takdir edemeyen tahkir eder' der. Tahkir etmek, 'Bu konutları nasıl alacak?' diyerek milleti küçük görmek, insanımıza güvenmemek bunların siyasi genlerinde var, zihniyet kodlarında var. Gençlerin seçilme yaşının 18'e düşmesine engel olanlar, elbette ki 1 milyon 700 bin gencimizin ev sahibi olma arzusunu da kabullenemiyor. Onlar istiyorlar ki küçük gördükleri milletimiz, kendilerine muhtaç kalsın. Onlar istiyorlar ki güvenmedikleri gençlerimiz, onlara bel bağlasın. Onlar istiyorlar ki tepeden baktıkları emeklilerimiz bir yere gelemesin. Onlara Samsun’dan sesleniyoruz. Hangi yalanı atarsanız atın, hangi senaryoyu yazarsanız yazın, hangi masada neyin hesabını yaparsanız yapın biz bu projeyi 20 yıldır nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız, vatandaşlarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz, milletimizin duasını alacağız.

Siz, gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Siz, hangi devletlerin kapılarını aşındırırsanız aşındırın, kimden icazet alırsanız alın, biz sadece milletin kapısında bekleyecek, yalnızca milletimizi dinleyeceğiz, yalnızca milletimizin dediğini yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken de bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Cumhur İttifakımızı rekor oyla Allah'ın izniyle seçeceğiz. Milli Mücadele'de ilk kıvılcımını yakan Samsun'umuz, inşallah 2023'ün de ilk işaret fişeğini, ilk kıvılcımını Türkiye'nin vaktini, Türkiye'nin zamanını, Türkiye'nin yüzyılını başlatacak."

Temel atma ve toplu açılış töreni öncesinde esnaf ziyareti yapan Kurum, Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan dairelerin tapularını hak sahiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER Samsun'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık ...
Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde karışıklık olmadığını 5 milyon başvurudan anlıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde karışıklık ...
Havza Müftülüğünden özel öğrencilere kahvaltı programı
YEREL HABERLER Havza Müftülüğünden özel öğrencilere kahvaltı ...
Havza'da polis, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı
YEREL HABERLER Havza'da polis, internet ve telefon dolandırıcılığına ...
Bafra Ovası'nda 130 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda 130 bin ton çeltik rekoltesi ...
"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 15 zanlı ...
GÜNCELLEME - Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Arıtma cihazı arızası tartışmasında ...
Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi ...
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 ...
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı ...
Çarşamba'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 ...
Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'a silahlı saldırı (2)
YEREL HABERLER Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'a ...
GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ...
Samsun'da bir kişi arıtma cihazı arızası nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaraladı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi arıtma cihazı arızası nedeniyle ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Havza Amatör Spor Haftası İlçe Tertip Komitesi toplandı
YEREL HABERLER Havza Amatör Spor Haftası İlçe Tertip Komitesi ...
Samsun Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi ...
Samsunspor'da hedef üst sıralara tırmanmak
YEREL HABERLER Samsunspor'da hedef üst sıralara tırmanmak
Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.