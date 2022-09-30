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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da düzenlenen operasyonda 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi

AA

Samsun’da düzenlenen operasyonda 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 452 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Terme ilçesi Akbucak Mahallesi'nde A.S'nin ikametine operasyon düzenlendi.

İkamet ve eklentilerinde arama yapan jandarma 11 kilo 452 gram kubar esrar ile 357 kök kenevir buldu.

Gözaltına alınan A.S. jandarmaya götürüldü.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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