Bakan Kurum, Samsun'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:

SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik, "O da seçimden sonra inşallah emeklilik kategorisine başvuracak çünkü seçimde yeniden kaybedeceği için emekli kategorisinde onu değerlendireceğiz." dedi.

Kurum, Samsun Millet Bahçesi'nde "Çay Sizden, Sohbet Bizden" programında gençlerle bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, gençlerle yol yürüdüklerini, yol arkadaşı, dava arkadaşı olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık süreçte gittiği her yerde gençlerin fikirlerine, önerilerine önem verdiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:



"Bütün gayretimiz sizler için. Sizlere daha iyi bir gelecek sunmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Amacımız, hedefimiz, sizlere daha güzel, daha yeşil inşallah kültürel alanlarıyla, doğal alanlarıyla güçlü, güzel bir Samsun'u inşa etmek ve bu amaç doğrultusunda çalışmak. 81 ilimizde millet bahçelerimiz var ve burada olduğu gibi gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız birlikte vakit geçiriyor. Aslında burada bir nevi sosyalleşme alanları ve sağlığına kavuşanlar da var. Türkiye'de 455 millet bahçesine ulaştık ve yine bu millet bahçelerinin sayısını, sıklığını artırmaya çalışıyoruz."

İklim değişikliği ile de mücadele ettiklerini anlatan Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İklim değişikliğini azaltmak için de bu yeşil alanlara ihtiyacımız var. Bu manada da iklim değişikliğine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir hedef koydu. 2053 yılında yeşil kalkınmayla büyüyen Türkiye yolunda net sıfır emisyon hedefimizi koyduk ve bundan sonra pek çok meslek dalını ilgilendiren iklim değişikliğiyle mücadele noktasında adımlarımızı atıyoruz. Yakın zamanda inşallah iklim kanununu da hazırlayacağız. Burada gerek geri dönüşüm, gerek yenilenebilir enerji, gerek sanayi alanlarındaki dönüşüm maddelerinin üretimde kullanılması, mikromobiliteye önem vereceğiz. Bisiklet yolları, yürüyüş yollarının sayısını artıracağız. Ulaşımda yine tren yolunu seçmek suretiyle toplu ulaşımı daha da artıracağız. Şehirlerimizin her yerinde yeşil alan miktarını, çevre koruma bölgelerimizi, özel çevre koruma alanlarının sayılarını, miktarını artıracağız. Çünkü biz size daha iyi bir gelecek sunma adına bu tedbirleri almak zorundayız."

Çevre yatırımlarının yanı sıra üstyapı yatırımları da yaptıklarını aktaran Kurum, 81 ilde şehir meydanlarını ihya ettiklerini, vatandaşların kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını, bu kapsamında da 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını anlattı.

- "İnşallah gençliğimiz geleceğe umutla bakacak"

Gençler, emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, asgari ücretli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamında 250 bin sosyal konutumuzu gençlerimize, tüm vatandaşlarımıza kura çekmek suretiyle inşallah armağan edeceğiz. 2 yıl içinde başlayacağız. Burada da genç kardeşlerim, inşallah gençliğimiz geleceğe umutla bakacak, güvenle bakacak. Onlara naçizane destek olmaya çalışacağız. Sizlerden çok büyük teveccüh geldi ve bugüne kadar, 2 milyona yakın gencimiz bu projeye başvurdu. Biz de inşallah bu projelerin sayısını, miktarını artırmaya devam edeceğiz. Yine 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için iş yeri projesi hazırladık. Bu proje kapsamında da kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz iş yerlerimize başvuracak ve ustalık belgesi olan, kendi iş yerini açmak isteyen gençlerimiz bu projeden kurayla alabilecek. Bu da aslında sizler adına, sizlerin geleceği adına hazırlamış olduğumuz bir projemiz."

Kurum, aziz milletin, gençlerin destekleri ve dualarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır ne yaptıysalar 2023'te de aynı anlayışla çalışacaklarını, Cumhurbaşkanı'nı, Cumhur İttifakı'nı, Milli Mücadele'nin karargahı Samsun'dan en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Samsun'da diş hekimi olarak görev yapan Cezayirli Halil Bünyamin'in, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta yaşanabilecek sorunlarla ilgili nasıl önlemler alındığı hakkındaki sorusu üzerine Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergiliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir liderlik vazifesi üstlendi. Bölgede, dünyada barışın, huzurun, adaletin gelebilmesi amacıyla ve bilhassa yoksul ülkelerin gıda krizini yaşamaması, gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla biliyorsunuz, buradaki tahılların geçişine aracılık etti. Yine burada savaş esirleriyle alakalı görüşmeler çerçevesinde gerek Ukrayna, gerek Rusya nezdinde bu çalışmaları, arabuluculuk faaliyetlerini yaptık ve tüm dünya bunu takdirle karşılıyor. İnşallah bu arabuluculuk faaliyetlerine devam edeceğiz. Buradaki barış adına, huzur adına, adalet adına ve bölgenin güvenliği adına bu görüşmeleri yapacağız ki bugün baktığınız da Rusya tarafıyla belki dünyada tek bu konuları Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan görüşüyor. Bu manada da biz her türlü tedbirimizi aldık. Bu manada bir tereddüdünüz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur, inşallah da olmaya devam edecektir."

Bir gencin, sosyal konut projesi kapsamında gençlere ayrılan kontenjanda yaş şartının yükseltilmesi talebi üzerine Kurum, "Yaşı 18-30 olarak bildirdik. Onun bir sınırını koymamız gerekiyordu. Genç kategorisini Kılıçdaroğlu gibi kaçırdın. Öbür kategorilere başvurabilirsin. O da seçimden sonra inşallah emeklilik kategorisine başvuracak çünkü seçimde yeniden kaybedeceği için emekli kategorisinde onu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.





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