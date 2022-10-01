Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk: "Ekran bağımlılığına karşı dünya büyük mücadele veriyor"

SAMSUN (AA) - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, ekran bağımlılığına karşı dünyanın büyük mücadele verdiğini söyledi.



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği Samsun'daki "Karadeniz 7. Kitap Fuarı" açıldı.



Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, kentin bir aydır birçok organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ ile etkinliklerin başladığını belirten Dağlı, "Ardından tarım fuarını yaptık. Sonrasında kitap fuarını yapıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle 2,5 yıldır yapılamayan fuarımızı bu yıl yeniden açtık. O dönemde 200 bin civarında ziyaretçi kitap fuarına gelmişti. İnşallah bu rakamı geçeriz diye düşünüyorum. İnsanlara kitap alışkanlığı değil, kitap okuma sevgisi ve zevki kazandırmak zorundayız. Bu zaten zaman içinde kitap alışkanlığına dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

- "Ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımız var"

Kenan Kocatürk ise salgın döneminde ailelerin kitapların ve edebiyatın iyileştirici gücünü keşfettiğine işaret etti.

Evlerden çıkılmadığı dönemde kitap okumanın arttığını vurgulayan Kocatürk, şöyle konuştu:



"Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada aynı şekilde oldu. Ülkemizin ilerideki en önemli meselelerinden, çocuklarımızla ilgili temel meselelerimizden biri, ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımız var. Aileler yemek yerken çocuklarının eline telefon verip video izlettiği dönemleri yaşıyoruz. Ekran bağımlılığına karşı dünya büyük bir mücadele veriyor. OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında ülkemizin çocukları okuduğunu anlamada 40'ncı sırada yer alıyor. Bu sınavda geride kalan diğer ülkeler seferberlik ilan ediyor."

Kocatürk, okuma kültürü ile ilgili sınıf kitaplığı, okul kütüphaneleri ve evlerde kütüphane kurulmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hatta okuma kültürünü geliştirmenin neredeyse hamilelik dönemine kadar düştüğünü görüyoruz. 0-4 yaş arasında çocuklara ailelerin resimli kitap okumalarının, çocukların zihinsel gelişiminin çok ilerlettiğini ve kendilerini çok güzel ifade ettiklerini gözlemliyoruz. Okuma kültüründen gelen çocukların ortalama bir cümleyi, paragrafı 12 saniyede yorumladıkları söyleniyor. Bu ölçülen bir değer. Okuma kültüründen gelmemiş en zeki çocuğun ise 45 saniyede aynı paragrafı anladığı tespit ediliyor. Dolayısıyla ülkemiz büyük bir ülke olduğu için rekabetçi nesiller yetiştirilmesi ya da ekran bağımlılığından kurtulmanın yegane yolu da okuma kültüründen geçiyor."

Okuma kültürü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının "Her Okula Bir Kütüphane" kampanyası başlattığını hatırlatan Kocatürk, "Bu çalışmayı çok taktir ettik. Kütüphanelerin bağışlarla, evlerdeki eski ansiklopedilerin götürülmesiyle okuma kültürünü geliştiremeyeceğimiz çok net. Bütçe ayrılmadan içine güncel ve çocukların faydalanabilecekleri kitapları koymazsanız o kütüphane, kütüphane olmaktan çıkar ve raflarla bezenmiş bir oda olur. Her birimizin bu meseleyi sadece devlete bırakmadan okuma kültürü ve kitapların gelişmesiyle ilgili, kitapların oralarda çocuklarla buluşmasının öneminin altını bir kere daha çizmek isterim." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuara 200 yayınevinin katıldığını, 200 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini anlattı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da fuarcılık kavramının sektörlerin gelişimine, iş birliklerinin oluşumuna, yeni teknolojilerin tanınmasına hizmet eder hale geldiğini aktardı.

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 55 kültür etkinliği gerçekleştirilecek fuarda şair ve yazarlar da okurlarıyla buluşacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen fuar, 9 Ekim'e kadar açık kalacak.





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