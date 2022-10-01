Çarşamba Belediyesinden Dünya Çocuk Günü etkinlikleri

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde çocukları birçok etkinlikle buluşturdu.

Çarşamba Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte palyaço ve maskot eşliğinde oyun parkından tiyatro gösterisine birçok etkinliğe katılan çocuklar, dolu dolu bir gün yaşadı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde çocuklar doyasıya eğlensin, yüzlerindeki gülümse hiç eksik olmasın diye etkinlik organize ettiklerini anlatarak, "Çocuklarımız tiyatro gösterisini izlediler, oyunlar oynayıp enerjilerini atma fırsatı buldular. Güçlü yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımız için Çarşamba Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda çocuklarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.







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