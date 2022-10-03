Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Ligi ekiplerinden Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği ile 8 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, Nuri Asan Tesislerinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular farklı çalışmalar yaptı.

Samsunspor, hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.









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