Samsun Müftüsü Çakır'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

SAMSUN (AA) - Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çakır, hafta kapsamında cami ve irşat hizmetlerine dikkati çekerek pek çok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın Mevlidi Nebi'ye denk geldiğini anlatan Çakır, "7 Ekim Cuma gününü cumartesiye bağlayan geceyi Mevlid Kandili olarak idrak edeceğiz. Bu sebeple Peygamberimizin örnekliğinde icra etmeye çalıştığımız cami ve irşat hizmetlerini gündeme taşıyacağımız Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile kutlu Mevlidi Nebi etkinliklerini birlikte icra edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yıl haftanın temasının "Peygamberimiz ve irşat" şeklinde belirlendiğini aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"İlahi çağrının son ve evrensel temsilcisi Hz. Muhammet Mustafa (S.A.S), insanları hikmet ve güzel öğütle İslam'a davet etmiş, hayatıyla en güzel örnekliği göstermiş ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele etmiştir. Şüphesiz onun hayatı, ahlakı, sünneti, davet ve tebliğ metodu, bütün Müslümanlar için en ideal örnektir. İnancı ve gayreti, samimiyeti ve ihlası, güvenilirliği ve doğruluğu, sabrı ve merhameti, onu davetinde başarılı kılan en bariz özelliklerdir. İslam'ı insanlara anlatma ve öğretme mücadelesinde sevgili Peygamberimiz muhataplarına değer vermiş, onlara anlayabilecekleri şekilde tebliğde bulunmuş, tebliğ ettiklerini ilk önce kendisi yaşamıştır."

İslam'ı insanlara anlatma vazifesinde en güçlü mekanın mescit olduğunu vurgulayan Çakır, "Hz. Peygamber, mümin şahsiyetler yetiştirmek, İslam'ın rahmet mesajlarıyla ideal bir toplum inşa etmek için camiyi merkez olarak kullanmıştır. Hz. Peygamberi örnek alan ümmeti de cami merkezli medeniyetler inşa etmişlerdir. Bizim de bu noktada amacımız, Peygamberimizi (S.A.S) daha iyi tanımak, tanıtmak, anlamak, anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmaktır. İçinde yaşadığımız çağda tebliğ, davet ve irşat konusunu gündemimize taşıyarak toplumsal bir bilinç oluşmasına katkı sağlamaktır." açıklamasında bulundu.



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