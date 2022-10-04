Havza'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde spor şöleni düzenlendi.

100. Yıl İlkokulu bahçesinde düzenlenen şölende öğrenciler koşu, parkur, ok atma, bocce, badminton gibi spor branşlarında hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin pazartesi günü başladığını, hafta boyunca devam edeceğini dile getirerek, "Spor şölenimizde çocuklarımız hem spor yapma hem de eğlenerek stres atma imkanı buldu. Amacımız çocuklarımıza sporu sevdirmek ve onların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak." dedi.





- Havza'da öğrenci servis sürücülerine seminer



Havza ilçesinde okullarda servis taşımacılığı yapan sürücülere Okul Servis Araç Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri kapsamında seminer verildi.

Havza Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen seminer öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekibince sürücülere araçtan hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve 112 kullanımı hakkında bilgi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, servis sürücüleri ve firma sahiplerine yeni düzenlemeler ve genel uygulamalar hakkında bilgi aktarıldı.

Seminerde Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir, İlçe Jandarma Trafik ile İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu görevlileri tarafından araçlarda bulundurulması gereken ekipman, uyarı tabelaları, genel trafik kuralları, yolcu indirme bindirme kuralları gibi konularda ve yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, firma yetkililerinin ve servis sürücülerinin sorunları da dinlendi.





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