Çarşamba Belediyesi üniversite öğrencilerini "hoş geldiniz" standıyla karşılıyor

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, üniversite öğrencilerini "Çarşamba'ya hoş geldiniz" standıyla karşılayıp ilçeyi tanıtıyor.

Çarşamba Belediyesi, Mustafa Kemal Güneşdoğdu yerleşkesinde bulunan Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, yerleşke girişinde açtığı stantla karşılıyor.



Öğrencilere Çarşamba tanıtılırken, sorun, talep ve önerileri dinleniyor. Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabı ve "Tarih Boyunca Çarşamba" kitabı da standı ziyaret edenlere hediye ediliyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçelerinin 3 fakülte ve 2 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yaptığını belirterek, "Binlerce öğrencimiz, yaşadıkları şehirlerden üniversite öğrenim için kentimize geliyor. Onları en güzel şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizlere ailelerinin emaneti. Genç kardeşlerimiz ilçemizde kendilerini yalnız hissetmesinler, her türlü sorunlarında bize kolayca ulaşabilsinler diye biz hep varız." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.