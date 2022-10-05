Havza'da Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

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SAMSUN (AA) - Amatör Spor Haftası, Havza'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası Yürüyüşü ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve özel spor kurslarına devam eden kursiyerleri, Atatürk Evi'nden Mehmetçik Meydanı'na kadar süren Amatör Spor Haftası yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Mehmetçik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güreş ve karate gösterileri sahnelendi.

Gösteriler sonrası etkinliğe katılan öğrenciler, koşu, parkur, ok atma, bocce, badminton gibi spor branşlarında hünerlerini sergiledi.

Etkinliğe katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye olarak spor alanlarının geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Halkımızın spor yapabilmeleri adına çalışmalarımız devam etmekte. Havza Belediyesi olarak spor kulüplerimiz ve sporcularımızın her zaman yanındayız." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini dile getirerek, çocuklara ve vatandaşlara sporu sevdirmek, onların birlikteliklerine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.







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