Cep telefonu ve tablet üreten firma, Samsun'daki eski tütün hangarlarını "teknoloji üssü"ne çevirdi

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder'ın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, Samsun'da 4 yıl önce açtıkları fabrikanın alan büyüklüğünün 1100 metrekareden 12 bin metrekareye çıktığını, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan eski tütün hangarlarını "teknoloji üssü"ne çevirdiklerini belirtti.

Saral, AA muhabirine, Reeder'ı 13 yıl önce eşiyle kurduklarını, 2018 yılında ise Çinli bir firmayla ortaklık yaparak Samsun'da fabrika açtıklarını söyledi.

Sektöre 2009'da e-kitap okuyucu ile giriş yaptıklarını, ardından akıllı tablet ve cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ürettiklerini anlatan Saral, bugün ürün yelpazelerinde robot süpürge, elektrikli motor, televizyon, akıllı saat ve bileklik bulunduğunu ifade etti.

Saral, 2012 yılında Turkcell ile 3G'li tablet, 2015 yılında Intel ile tablet ve Samsun'da açtıkları fabrikada askeri amaçlı "F1" tuşlu telefon ürettiklerini dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk yazılım AR-GE Teknoloji Merkezi unvanını alarak, teknoloji geliştirme firması haline dönüştük. Son iki yılda 400'den fazla, sadece 11 ayda da 150'nin üzerinde istihdam yaptık. Reeder Mağazacılık'ın son bir yıl içinde 32 ilde 44 aktif mağazası var. Onların da çok ciddi istihdama katkıları var. Projenin bu ay bitimiyle 42 ilde 60 mağazaya çıkıyoruz. Yıl sonunda 100 mağazayla tamamlayacağız." diye konuştu.

Reeder'ın fabrika alanının son iki yılda 1100 metrekareden 12 bin metrekareye çıktığına işaret eden Saral, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan eski tütün hangarlarını teknoloji üssüne çevirdiklerini söyledi.

- AR-GE merkezi 50'nin üzerinde mühendisle çalışıyor

Saral, şöyle devam etti:

"Hemen yanımızdaki 21 tütün hangarı da teknoparka dönüştürüldü. Samsun'da ciddi bir teknoloji hamlesinin paydaşı durumundayız. 44 mağaza, 600'ün üzerinde çalışanıyla Reeder, 13 yılın sonunda Türkiye'de yüzde 10 pazar payıyla en büyük üçüncü, aynı zamanda en çok telefon üreten marka. Reeder'ı dünyadaki dijital dönüşümün bir kurumsal oyuncusu, bulunduğu toprakların kurumu, dolayısıyla o değerlere saygı duyan, yaşamasını, yeşermesini sağlayan bir kurum olarak gördük. O dijital dönüşümün içinde de bu değerleriyle doğru aksiyonlar, doğru stratejiler ve doğru yapılanmasıyla başarılı olacağına inandık ki o başarı bizi bugünlere getirdi."

Uygar Saral, kalitesi yüksek, yazılım anlamında daha gelişmiş ve tüketiciye iyi tecrübe yaşatan telefonlar üretmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Donanımı yükseltirken kullanım olarak da belli bir paydada o mükemmel kompozisyonu yaratmak için AR-GE merkezimiz, 50'nin üzerinde mühendisimizle her gün çalışıp tüketiciye ulaşılabilir teknolojiyi, ulaşılabilir telefonu piyasada bulunan en pahalı telefonun konforunda ulaştırmaya çalışıyoruz. Bence bunu yüzde 95 başardık." dedi.

AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerini, kendisi de bilgisayar mühendisi olduğu için bu yöndeki çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Saral, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar yurt dışında çalıştım, çok büyük projelerde yer aldım. Oradan tanıdığım insanlarla geliştirdiğimi şeyler de var. Küçük bir ipucu da verebilirim. Amerika'da Silikon Vadisi'nde bir teknoloji firması, Finlandiya'da Nokia'dan ayrılmış bir firma ve biz uzun zamandır bir proje üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl Barselona'da bu projenin lansmanı yapılacak. Tahmin ediyorum ki ürün ilk çıktığında (telefon) bir hafta içinde hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg o ürünü alıp masasına koyacaktır."

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