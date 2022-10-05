Bafra'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Amatör Spor Haftası dolayısıyla Bafra'da etkinlik düzenlendi.



Bafra Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayıp Atatürk Bulvarı'nda son buldu.

Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası'nın 6-14 yaş grubunun etkinlikleriyle başladığını söyledi.



Sporun güzel taraflarını çocuklara vermeye çalıştıklarını belirten Şenocak, "Onların spor ile geleceğe bakmalarını hedefliyoruz. Amatör spor branşlarında küçük yaşta öğrencilere sporu sevdirerek gelecekte daha başarılı olmaları adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Yürüyüşe Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu Müdürü Emin Albayrak ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.