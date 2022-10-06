Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız, kazayı yara almadan atlattı.

Baruthane durağında tramvay yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışan ve kulağında kulaklık bulunan Simay Taşabat (18), bu sırada gelen tramvayı fark etmedi.

Vatman Yasemin Danışmaz idaresindeki tramvay fren yapmasına rağmen genç kıza hafif şekilde çarparak durabildi. Vatman, olay sonrası tramvaydan inerek yere savrulan ancak kazadan yara almadan kurtulan genç kıza sarılarak onu teselli etti.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ekibi genç kızı sağlık kontrolünden geçirdi. Kontrolde genç kızın sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan tramvayın Taşabat'a çarpma anı, istasyondaki güvenlik kamerasına yansıdı.





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