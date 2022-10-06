Salgın döneminde başlayan "hibrit" fuarcılık, sektörde tutulan model oldu

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, dijital fuarcılıkla fiziki fuarcılığı birleştirerek hibrit bir model ortaya çıkarıldığını belirterek, "Hibrit model içinde fiziki fuarcılığa katılan bir firma dijital konulara da ağırlık verdiğinde, o fuardan yüzde 32 daha fazla verim aldığını gördük ve bu bizi daha da bu işe teşvik etti." dedi.

Ersözlü, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının dünyada tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini, ticaretin yanı sıra fuarcılığın da bundan etkilenen sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Salgın döneminde fuarcılığın durma noktasına geldiğine işaret eden Ersözlü, "Yurt içinde ve yurt dışında fuarlar, iki yıla yakın düzgün şekilde yapılamadı. Beraberinde bu, fuar şirketlerini arayışa soktu, sanal fuarcılıkla ilgili çalışmalara girildi." diye konuştu.

Sanal fuarcılığın fiziki fuarcılığın yerini tutmadığını vurgulayan Ersözlü, şöyle devam etti:

"Sanal fuarcılık beklenen sonuçları yerine getiremeyince bu arayışlar hızlandı. Yurt dışında dünyanın en önemli fuar şirketleri, TÜYAP olarak biz de yurt içinde fiziki fuarcılığı destekleyici dijital konulara eğildik. Yani biz, 'sanal fuarcılık' demiyoruz buna. Dijital fuarcılıkla fiziki fuarcılığı birleştirerek hibrit bir model ortaya çıkardık. Hibrit modeli hala devam ettiriyoruz, bir müddet daha devam edecek. Çünkü hibrit model içinde fiziki fuarcılığa katılan bir firma dijital konulara da ağırlık verdiğinde, o fuardan yüzde 32 daha fazla verim aldığını gördük ve bu bizi daha da bu işe teşvik etti. Türkiye'de birçok konuda hibrit modelde fuarlar yapılıyor. Biz de TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak özellikle İstanbul'daki uluslararası buluşmaları hibrit modelle devam ettiriyoruz."

- "Bundan ziyaretçiler de memnun, katılımcı firmalarımız da"

Ersözlü, "Hibrit modelin içinde fiziksel fuarcılık 4-5 gün sürüyor. Fuar bittikten sonra platform üzerinden bunun etkileşimini devam ettirip, fuara gelemeyen ziyaretçiyi fuarla buluşturuyoruz. Bu, bir yıl devam eden bir etkileşim oluyor." diye konuştu.

Bu etkileşimi iyi kullanan firmaların olumlu geri dönüşler aldığının altını çizen Ersözlü, "Çünkü hala Çin'de, Asya-Pasifik ülkelerinin bazılarında karantinalar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ne olacağı bilinmiyor. Birçok uzak coğrafyadan, Güney Amerika coğrafyasındaki bazı ülkelerden, yahut Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelemeyenler, İstanbul'da bir uluslararası sektörel fuarın içinde o platform üzerinden katılımcı ve ziyaretçilerle buluşuyor. Bu süre bir yıla kadar da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hibrit fuarcılığı en iyi uygulayan firmalardan olduklarını, yerli yazılımlarıyla oluşturdukları platform için olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Ersözlü, "TÜYAP gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışındaki büyük uluslararası fuarlarda hibrit modelini çok iyi şekilde katılımcı firmalarıyla buluşturuyor. Bundan ziyaretçiler de memnun, katılımcı firmalarımız da." dedi.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.