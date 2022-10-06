Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

AA

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.K, ablaları A.K. ve E.K. ile yeğeni S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bafra Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine 5 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, bir ikamet ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada 360 kilogram esrar, 354 kök Hint keneviri ile silahlar ele geçirilmişti. Operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayın hafif şekilde ...
AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı:
Kulağında kulaklıkla yürüyen Simay, uyarıları duymadı; tramvay çarptı
YEREL HABERLER Kulağında kulaklıkla yürüyen Simay, uyarıları ...
Salgın döneminde başlayan "hibrit" fuarcılık, sektörde tutulan model oldu
YEREL HABERLER Salgın döneminde başlayan "hibrit" fuarcılık, ...
Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız ...
GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ...
Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı ...
Bafra'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bafra'da Amatör Spor Haftası etkinliği düzenlendi
Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü ...
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den ÇKS kaydı uyarısı
YEREL HABERLER Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den ÇKS kaydı ...
Samsun'da yıkılacak iş merkezinin altı otopark üstü yeşil alan olacak
YEREL HABERLER Samsun'da yıkılacak iş merkezinin altı otopark üstü ...
Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da ...
Cep telefonu ve tablet üreten firma, Samsun'daki eski tütün hangarlarını "teknoloji üssü"ne çevirdi
YEREL HABERLER Cep telefonu ve tablet üreten firma, Samsun'daki eski ...
Kavak SYDV'nin kömür dağıtımı tamamlandı
YEREL HABERLER Kavak SYDV'nin kömür dağıtımı tamamlandı
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı sınır ...
Havza'da Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Havza'da Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor
Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek
YEREL HABERLER Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu ...
Hızar motoruyla yanlışlıkla ayağını kesen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hızar motoruyla yanlışlıkla ayağını kesen kişi ...
Çarşamba Belediyesi üniversite öğrencilerini "hoş geldiniz" standıyla karşılıyor
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi üniversite öğrencilerini "hoş ...
Havza Canlı Hayvan Pazarı süresiz kapatıldı
YEREL HABERLER Havza Canlı Hayvan Pazarı süresiz kapatıldı
Bafra Ovası'nda kapya biberden 126 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda kapya biberden 126 bin ton rekolte ...
Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli ...
Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Samsun’da 100 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da 100 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.