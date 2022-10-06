Çarşamba Bilim Parkı "Tam Bana Göre Festival"de ödüle layık görüldü

SAMSUN (AA) - Ankara'da gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festival'de Çarşamba Bilim Parkı'nın ödüle layık görüldüğü bildirildi.



Çarşamba Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim tarihlerinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendiği belirtildi.



Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın Bilim Parkı ile ödüle layık görüldüğü aktarılan açıklamada, Doğan'ın ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın elinden aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi ekiplerinin festival boyunca Çarşamba'yı ve ilçede gençlere yönelik yapılan yatırımları tanıtacaklarını anlattı.



Gençlerin bugünleri ile güçlü yarınları olduklarını vurgulayan Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailesi olarak gençlerimiz ile bir araya gelmekten, onların yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz Bilim Merkezi'mizin bahçesinde yer alan Bilim Parkı'mız ile Cumhurbaşkanı'mız tarafından ödüle layık görüldük. Çok mutlu ve gururluyuz." ifadesini kullandı.



Doğan, şunları kaydetti:



"Her zaman gençlerimizle birlikte aklı, bilimi ve istişare kültürünü ön planda tutan anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde gençlerimizin her anlamda kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Sportif altyapımızın güçlendirilmesi, bileği ve yüreği sağlam sporcularımızın yetişmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İlçemizde spor tesislerimizin yapımı, mevcut tesislerin güçlendirilmesi için çalışmalarımız hızıyla sürüyor. Güçlü Türkiye, gençlerimizin başarıları ile daha da ileri gidecektir. Çarşamba Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerine destek olmaya, onlarla yan yana yürümeye devam edeceğiz."





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