Kavak'tan Pakistan'a yardım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Sel felaketi yaşayan Pakistan için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Kavak ilçesinde 45 bin 861 lira toplandığı bildirildi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

İlçe genelinde yürütülen kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Belen,"İlçemiz genelinde 45 bin 861 lira yardım toplandı. Vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Topladığımız bu yardım, kardeş Pakistan için açılan banka hesabına yatırıldı. İnşallah tez zamanda afetin yol açtığı yaralar sarılır." dedi.

Belen, isteyenlerin Pakistan'a destek için yine yardım yapabileceğini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.