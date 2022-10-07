Samsun'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında veteranlar futbol maçı yapıldı.

İlçe stadında yapılan maçta Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ın da forma giydiği takım ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ve Havza Belediyespor Kulübü Başkanı Aziz Pekşen'in forma giydiği takımlar karşılaştı. Maç 10-10 berabere tamamlandı.

Özdemir, belediye olarak her zaman spor ve sporcuya destek olmak için çalıştıklarını belirterek, "Havza Belediyesinin gücü yettiği oranda bütün olanaklarını seferber ederek Milli Eğitim ve ilçe spor müdürümüzün çalışmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. İlçemizde bulunan bütün spor kulüplerine, özellikle amatör spor kulüplerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun yüksek ahlak ve sevgi dili olduğunun hepimiz farkındayız." dedi.

- Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Şener vekalet edecek

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Serhat Murat Karagöl'ün görevinden ayrılmasıyla şube müdürü Ömer Şener vekalet edecek.



Karagöl, Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile sigortalı çalışanlar avukatlık stajı hakkında yönetmelik" gereği avukatlık stajı yapacağından, kadrosunun bulunduğu Alaçam Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğündeki görevine döndü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.