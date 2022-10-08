Bafra'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.P. (46) idaresindeki 55 AET 027 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Altınkaya Mahallesi Dut Pınar Sokak'ta elektrikli bisiklet kullanan M.S'ye (50) çarptı.



Savrularak yaralanan M.S, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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