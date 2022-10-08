Samsun'da Nebiyan kestanesinde hasat mesaisi başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı bölgesinde yetiştirilen kestane hasat ediliyor.



Nebiyan Havzası'nda doğal olarak yetişen ve lezzetiyle öne çıkan "Nebiyan kestanesi", bölgede yaşayanlar tarafından toplanıyor.



Bölgedeki Fındıklı Mahallesi'nde kestane hasadı yapan Hasan Yılmaz, AA muhabirine, Nebiyan kestanesinin kendine has özellikleri bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, "Nebiyan kestanemizin kalitesi tartışılmaz ama bu yıl biraz kurak geçti. Bu da kestane verimini etkiledi. Kuraklık nedeniyle ince oldu, çok irileşme olmadı. Bu yıl kilogramı 40 liradan başlayan fiyattan satılıyor." dedi.

Bayram Karataş ise Nebiyan bölgesinde ağaçların kurumasının rekolteyi etkilediğini, bu yıl az yağmur yağmasının da kaliteyi düşürdüğünü anlattı.

Arazilerinde aşılı kestane ağaçları dikmeye, üretimi artırmaya çalıştıklarını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Nebiyan havzasının ekolojik özellikleri, kestane üretimi için çok uygun. İyi bir ekonomik getirisi var ancak bu yıl kurak oldu. Bu nedenle biraz verim düştü. 15 yıl önce haftalık 5-6 ton kestane alınırken, bu yıl haftada 600 kilogram kestane ancak toplanıyor. Genelde toptancılara satıyoruz. Nebiyan kestanesi çok lezzeti kestanedir. Diğer bölgelere göre incedir."

Öte yandan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 19 Mayıs Kaymakamlığı ve 19 Mayıs Belediyesi iş birliğinde Nebiyan kestanesine coğrafi işaret için çalışma yürütülüyor.







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