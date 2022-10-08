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AK Parti'li Karaaslan, partisinin Ayvacık İlçe Başkanlığında konuştu:

AA

AK Parti'li Karaaslan, partisinin Ayvacık İlçe Başkanlığında konuştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Sadece Türkiye için değil, dünya için de çok güçlü olması lazım." dedi.

AK Parti Ayvacık İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karaaslan, teşkilat olarak vatandaşların içinde olmayı, sorunları yerinde tespit etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Önemli bir dönemden geçtiklerine işaret eden Karaaslan, yarın ne olacağının bilinmediği dünyada, krizler, kaosların yönetilebileceğini ancak belirsizlikleri yönetmenin çok zor olduğunu anlattı.

Karaaslan, "Bugün sadece AK Parti milletvekili, Genel Başkanınızın yardımcısı olarak söylemiyorum. Vatanını, milletini çok seven bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Bugün yaşananlar göz önüne alındığında Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Sadece Türkiye için değil, dünya için de çok güçlü olması lazım. Çünkü Türkiye'nin katacağı çok şey var." diye konuştu.

Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa, Türkiye'den battaniye siparişi vermiş. Edirne'den ciddi şekilde battaniye siparişi vermiş. Elektrikli soba, elektrikli ısıtıcılar, battaniye siparişi vermiş. Büyük kriz bekliyor Avrupa'yı. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak adlandırdığımız ülkeler. Biz böyle bir sıkıntıyla yüz yüze değiliz, yüz yüze gelmeyeceğimizi, yaşamayacağımızı biliyoruz. Bizim hamdolsun, böyle bir sıkıntımız yok. Tesadüfen mi oluyor bunlar. Aksine eski Türkiye olsaydı biz ne Kovid-19'dan sağ salim çıkabilmiştik, sağlık sistemimiz çökmüştü, ne de dünyanın karşı karşıya kaldığı enerji kriziyle baş edebilmiştik. Bir lider eğer öngörülü olursa, vizyon sahibi olursa, derdi milletin derdi olursa, gecesini gündüzüne katar, neredeyse 24 saatini milleti için harcarsa bakın neler oluyor."

Karaaslan, dünyada yaşananlara rağmen Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Şehir hastaneleri yapıldı Türkiye'ye. O hastaneler yapılmaya başlandığında muhalefet dedi ki, 'Ne gerek var bunlara? Böyle dev hastaneler yapıyorsunuz, insanlar yürürken yoruluyor bu hastaneleri'. Vizyon ve vizyonsuzluğa bakmak için söylüyoruz." dedi.

"Sonra ne oldu? Bir anda yüz yılda bir başımıza gelen geldi." diyen Karaaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okullar kapandı, çocuklarımızı 1,5 yıl okula gönderemedik, iş yerleri kapandı, evlerimizden çıkamaz olduk. Bu süreçte eğer şehir hastaneleri olmasaydı, binlerce kapasiteli bu hizmeti veren kurumlar yapılmamış olsaydı buradan çıkamazdık. Bırakın buradan çıkmayı, Türkiye 100 küsur ülkeye yardım gönderen bir ülke haline geldi. Sanayisinin çarkını durdurmadı. Bu ekonomik süreçte tabii ki yaşadığımız sıkıntılar oldu ama bugün çok net bir karar verdik. Önümüzdeki günlerde yansımalarını göreceğiz . Dünyanın sayılı büyüyen ülkelerinden biri olduk."

Çiğdem Karaaslan, daha sonra ilçede ziyaretlerde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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