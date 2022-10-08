Samsun'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında emekli din görevlilerine yönelik program düzenlendi.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, emekli din görevlileri ile bir restoranda bir araya geldi.

Din görevlilerinin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaz kış sabahın hizmet etmiş, ömrünü bu güzel hizmetle geçirmiş peygamber mesleğini icra eden insanlar olduğunu belirten Nurlu, "Birlikte olursak Allah'ın izni ve hidayetiyle Rabb'imizin bize verdiği bu nimetlerin hakkını da veririz. Bu camilerin yapımından Kur'an kurslarının inşasına, imam hatip okullarına bütün hocalar omuz verdiniz. Biz de o bayrağı sizin bıraktığınız yerden taşımaya devam ediyoruz." dedi.

Program, Müftü Nurlu tarafından yapılan dua ile sona erdi.


- Havza'da Mevlit Kandili kutlandı

Mevlit Kandili dolayısıyla Havza'da program düzenlendi.

Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi mevlit okundu. Mevlidin ardından Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Hz. Muhammed ve Mevlit Kandili ile ilgili vaaz verildi, hatim duası yapıldı.

Namaz sonrası da vatandaşlara Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt koordinesinde Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ve Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından tatlı ikram edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kandillerin sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği zaman dilimleri olduğunu vurgulayarak, "İki cihan peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken, onun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz." dedi.


- Ladik Belediyesinden Mevlit Kandili dolayısıyla süt ikramı

Ladik Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla Avcı Sultan Mehmet Camisi'ndeki programın ardından vatandaşlara ballı süt ikram etti.

Mevlit Kandili programın ardından Avcı Sultan Mehmet Camisi'nden çıkan vatandaşlara cami avlusunda ballı süt ikramında bulunuldu.

Vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutlayan Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kandillerin birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, manevi anlamda yakınlaştıran önemli geceler olduğunu vurguladı

Kandil geceleri Ladik'te ballı süt ikramının geleneksel hale getirildiğini belirten Özel, bu geleneği yaşatmayı sürdüreceklerini kaydetti.


- Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Binbir'den "karbonmonoksit gazı" uyarısı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle vatandaşları sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.

Binbir, AA muhabirine, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl onlarca insanın özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini söyledi.

Sobaların kurulmaya başlanacağı bugünlerde baca, soba ve borularının gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Binbir, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı hemen camların açılması ve ortamın havalandırılması gerektiğini vurguladı.

Binbir, karbonmonoksit gazının ısıtma amacıyla kullanılan her türlü soba ve ocaktaki yanma sırasında oluştuğunu dile getirerek, "Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsız olduğundan fark edilmesi zor bir gazdır. Soba, boru ve dirsekleri gözden geçirilmeli eski olanları varsa yenilenmeli. Sobayı kurarken yatay borular bacaya doğru yüzde 10 eğimle yükselerek takılmalı. Yatarken de mutlaka soba söndürülmelidir." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Karaaslan, partisinin Ayvacık İlçe Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, partisinin Ayvacık İlçe ...
Samsun'da Nebiyan kestanesinde hasat mesaisi başladı
YEREL HABERLER Samsun'da Nebiyan kestanesinde hasat mesaisi başladı
Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu
YEREL HABERLER Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı ...
Bafra'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bafra'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet ...
Samsun'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 51 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 51 şüpheli ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Havza TSO'da seçimin ardından meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Havza TSO'da seçimin ardından meclis toplantısı ...
Hastanın yüzüne para atmıştı, 'İlaç içirmek için oynadığımız oyundu' dedi
YEREL HABERLER Hastanın yüzüne para atmıştı, 'İlaç içirmek için ...
Kavak'tan Pakistan'a yardım
YEREL HABERLER Kavak'tan Pakistan'a yardım
Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını ...
Ataşehir'de hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili 4 tutuklama/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Ataşehir'de hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili ...
Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla ...
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı
Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi
Çarşamba Bilim Parkı "Tam Bana Göre Festival"de ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Çarşamba Bilim Parkı "Tam Bana Göre Festival"de ödüle ...
Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın ...
Havza'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Havza'dan kısa kısa
Kavak'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Kavak'tan kısa kısa
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda ...
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ...
GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayın hafif şekilde ...
AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı:
Kulağında kulaklıkla yürüyen Simay, uyarıları duymadı; tramvay çarptı
YEREL HABERLER Kulağında kulaklıkla yürüyen Simay, uyarıları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.