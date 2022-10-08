Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında emekli din görevlilerine yönelik program düzenlendi.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, emekli din görevlileri ile bir restoranda bir araya geldi.

Din görevlilerinin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaz kış sabahın hizmet etmiş, ömrünü bu güzel hizmetle geçirmiş peygamber mesleğini icra eden insanlar olduğunu belirten Nurlu, "Birlikte olursak Allah'ın izni ve hidayetiyle Rabb'imizin bize verdiği bu nimetlerin hakkını da veririz. Bu camilerin yapımından Kur'an kurslarının inşasına, imam hatip okullarına bütün hocalar omuz verdiniz. Biz de o bayrağı sizin bıraktığınız yerden taşımaya devam ediyoruz." dedi.

Program, Müftü Nurlu tarafından yapılan dua ile sona erdi.





- Havza'da Mevlit Kandili kutlandı

Mevlit Kandili dolayısıyla Havza'da program düzenlendi.

Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi mevlit okundu. Mevlidin ardından Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Hz. Muhammed ve Mevlit Kandili ile ilgili vaaz verildi, hatim duası yapıldı.

Namaz sonrası da vatandaşlara Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt koordinesinde Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ve Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından tatlı ikram edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kandillerin sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği zaman dilimleri olduğunu vurgulayarak, "İki cihan peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken, onun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz." dedi.





- Ladik Belediyesinden Mevlit Kandili dolayısıyla süt ikramı

Ladik Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla Avcı Sultan Mehmet Camisi'ndeki programın ardından vatandaşlara ballı süt ikram etti.

Mevlit Kandili programın ardından Avcı Sultan Mehmet Camisi'nden çıkan vatandaşlara cami avlusunda ballı süt ikramında bulunuldu.

Vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutlayan Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kandillerin birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, manevi anlamda yakınlaştıran önemli geceler olduğunu vurguladı

Kandil geceleri Ladik'te ballı süt ikramının geleneksel hale getirildiğini belirten Özel, bu geleneği yaşatmayı sürdüreceklerini kaydetti.





- Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Binbir'den "karbonmonoksit gazı" uyarısı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle vatandaşları sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.

Binbir, AA muhabirine, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl onlarca insanın özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini söyledi.

Sobaların kurulmaya başlanacağı bugünlerde baca, soba ve borularının gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Binbir, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı hemen camların açılması ve ortamın havalandırılması gerektiğini vurguladı.



Binbir, karbonmonoksit gazının ısıtma amacıyla kullanılan her türlü soba ve ocaktaki yanma sırasında oluştuğunu dile getirerek, "Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsız olduğundan fark edilmesi zor bir gazdır. Soba, boru ve dirsekleri gözden geçirilmeli eski olanları varsa yenilenmeli. Sobayı kurarken yatay borular bacaya doğru yüzde 10 eğimle yükselerek takılmalı. Yatarken de mutlaka soba söndürülmelidir." diye konuştu.





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