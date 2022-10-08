Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, yaşamını yitirdi.

Yeşilpınar Mahallesi'nde Avni Yıldızbaş'ın bahçesinde kestiği ağaç üzerine devrildi.

Yıldızbaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.





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