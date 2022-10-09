Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.Ö. idaresindeki 55 E 1431 plakalı cip, Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde S.T'nin kullandığı 55 AHC 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki H.T. ve cipte bulunan S.Ş. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.