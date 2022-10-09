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Samsun Büyükşehir Belediyesi 3,5 yılda 293 mahallenin su sorununu çözdü

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi 3,5 yılda 293 mahallenin su sorununu çözdü

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 3,5 yılda ciddi yatırımlar yaparak 293 mahalleyi suya kavuşturdu.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre SASKİ, son 3,5 yılda "evinde musluğundan su akmayan vatandaş kalmasın" hedefiyle yola çıkarak, içme suyu olmayan 293 mahalleyi suya kavuşturdu.

2019 yılında 37, 2020 yılında 79, 2021 yılında ise 143 mahallenin su sorununu çözen Büyükşehir Belediyesi, yılbaşından bu yana 34 mahalleye daha su götürdü, yıl sonuna kadar ise 23 mahalleyi daha suyla buluşturacak.

Açıklamada, SASKİ'nin 17 ilçede 500 milyon 400 bin liralık içme suyu yatırımı gerçekleştirdiği, Bafra, Vezirköprü Çarşamba, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerine içme suyu arıtma tesisi kazandırdığı kaydedildi.

Ayrıca, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyen ve çok sayıda dereyi ıslah eden SASKİ'nin, 212 milyon 703 bin liralık altyapı yatırımına imza atarak Samsun'a ikisi ileri biyolojik olmak üzere 10 biyolojik atık su arıtma tesisini kazandırmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tek arzularının, vatandaşın sağlıklı yaşam sürmesi olduğunu belirtti.

Ekiplerinin fedakarca çalışması sonucu üretilen hizmetle milletin mutlu olduğunu dile getiren Demir, "İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve foseptik ile üst yapı çalışmalarının yapımı için ekiplerimiz sahada. Durmadan ve yorulmadan gece gündüz demeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Su konusunda rekor çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Biz göreve geldiğimizde 425 mahallenin içme suyu problemi vardı. 293 mahallede bu sorunu ortadan kaldırdık. Kalan 132 mahallemizin de su sorununu en kısa sürede çözeceğiz. 2024'e Samsun'u, su sorunu olan mahalle kalmadan taşıyacağız. Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Tüm birimlerimizle birlikte hemşehrilerimize hizmet etmek adına gündüz gece demeden gayretle çalışıyoruz. Bizim amacımız vatandaşımızın memnuniyetini kazanmak."

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