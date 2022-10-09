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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA

Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

SAMSUN (AA) - Samsun ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde eylül ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Samsun ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara yer verildi.

Samsun'da bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması da kayıtlarda yer aldı.

Tokat'ta ise motosikletin aşırı hız nedeniyle duramayıp kamyonete çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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