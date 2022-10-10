Bafra'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.İ'nin (64) kullandığı 55 ADH 736 plakalı otomobil, Tabakhane Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak'ta, karşıdan karşıya geçmek isteyen Yahya D'ye (48) çarptı.

Bacağından yaralanan Yahya D, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü E.İ, polis merkezine götürüldü.









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