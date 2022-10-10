Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da haklarında arama kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla Samsun merkez ve ilçelerinde 79 ekip ve 188 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.