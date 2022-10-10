Samsun'da yayalara yönelik uygulama yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da kavşaklarda trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için yayalara bilgilendirme yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan uygulamada, zabıta ve trafik polisleri görev aldı.

Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda uygulama yapan ekipler, trafik ışıklarına uymayan yayaları ikaz etti, "yayaların yükümlülükleri"ni içeren broşürler dağıttı.

Trafik kurallarını hatırlatan polisler çocuklara ise kırmızı düdük hediye etti.









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