Samsun'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun adı öğrenim gördüğü okulda yaşatılacak

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SAMSUN (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun adı Samsun'un Yakakent ilçesindeki öğrenim gördüğü okulda yaşatılacak.

Yakakent Kaymakamlığınca Karaaba İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, şehidin babası Dursun ile annesi Ünzile Aksu, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende okulun adı Karaaba Şehit Bayram Aksu İlk ve Ortaokulu olarak değiştirildi.

Kaymakam Kılıç, törende yaptığı konuşmada, şehit Aksu'nun 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehadete ulaştığını hatırlattı.

Kılıç, kutsal vatanı şehitlerden aldıkları güç ve inançla sonsuza kadar yaşatmanın kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Bu yolda en büyük gücümüz sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimizdir." dedi.

Vatanı canları pahasına savunarak bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle andıklarını dile getiren Kılıç, "Şehidimiz Bayram Aksu'nun aziz hatırasının öğrenim gördüğü okulda yaşatılması, şehitlik bilincinin ve şehitliğin öneminin gelecek nesillere aktarılması için Karaaba İlk ve Ortaokulu'nun adı, Karaaba Şehit Bayram Aksu İlk ve Ortaokulu olarak değiştirilmiş olup, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Şehitler için duaların da okunduğu törenin sonunda Kaymakam Kılıç, şehidin anne ve babasına plaket takdim etti.

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